Собянин рассказал о комплексах проверки здоровья в МФЦ

Они пользуются большой популярностью

Современные диагностические комплексы проверки здоровья стоят уже в 77 центрах "Мои документы". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Мэр отметил, что москвичи могут за семь минут проверить уровень насыщения крови кислородом, измерить давление, оценить функцию внешнего дыхания, пульс и ритм сердца.

С августа 2020 года диагностику прошли более 700 тысяч человек. Они имели возможность получить персональные рекомендации по правильному питанию, индивидуальный набор физических упражнений и советы по их выполнению.

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