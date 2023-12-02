В России может вырасти первый взнос по льготной ипотеке

До 25-30%

Марат Хуснуллин не исключил увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке. По словам вице-премьера, на этот шаг власти могут пойти для регулирования объёма выдачи.

"Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. У нас очень большой идет объём выдачи ипотеки, и мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объём выдачи ипотеки", - цитирует Хуснуллина "Интерфакс".

Минимальный первый взнос по программам льготной ипотеки может вырасти до 25-30%, что приведёт к падению выдач в этом сегменте рынка на 30-35%, считает глава управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Напомним, что с 20 сентября правительство уже повысило с 15% до 20% минимальный первоначальный взнос для кредитов на покупку жилья по программам льготного кредитования. Центробанк предлагает ещё повысить первый взнос, регулятор обеспокоен высокими темпами роста рискованной ипотеки и дисбалансом на рынке недвижимости.

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