В Москве строят храм в честь Петра и Февронии

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На юго-востоке Москвы, в Марьине завершают возведение храма в честь святых благоверных князей Петра и Февронии. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Объект полностью построен, окрашены фасады, смонтирована кровля, установлены купол с крестом и выполнена внутренняя отделка. Осталось расписать стены и благоустроить территорию. Открытие намечено на следующий год.

Там же, в Марьине возводят мемориальный храмовый комплекс в память о погибших военных корреспондентах и солдатах, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщает "ТВ Центр".

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