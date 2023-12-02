ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве строят храм в честь Петра и Февронии

15:17
  • суббота
  • 02 декабря 2023

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На юго-востоке Москвы, в Марьине завершают возведение храма в честь святых благоверных князей Петра и Февронии.  Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Объект полностью построен, окрашены фасады, смонтирована кровля, установлены купол с крестом и выполнена внутренняя отделка. Осталось расписать стены и благоустроить территорию. Открытие намечено на следующий год.

Там же, в Марьине возводят мемориальный храмовый комплекс в память о погибших военных корреспондентах и солдатах, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Храм в честь Петра и Февронии
Храм в честь Петра и Февронии
Храм в честь Петра и Февронии
Храм в честь Петра и Февронии
Владимир Ресин
Владимир Ресин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.