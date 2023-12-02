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Москвичей пригласили на детский театральный форум

14:52
  • суббота
  • 02 декабря 2023

В программе - показ спектаклей и мастер-классы по актёрскому мастерству

Второй форум школьных театров "Подиум. Дети" проходит в Москве. В его рамках на одной площадке собрались творческие коллективы учебных заведений Москвы и Подмосковья.

В программе - показ спектаклей, а также мастер-классы по актёрскому мастерству, сценической речи и движению, другим дисциплинам. Участники познакомятся с принципами легендарной Вахтанговской школы и погрузятся в атмосферу актёрских будней.

Для руководителей школьных студий также предусмотрены специальные образовательные курсы. Занятия проводят педагоги ведущих театральных вузов, сообщает "ТВ Центр".

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