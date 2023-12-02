В Москве устанавливают новые опоры освещения возле соцобъектов

С долговечными лампами
В этом году во дворах жилых домов и около социальных объектов установлено около 19 тысяч опор освещения. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что более трёх тысяч опор появилось возле школ, детских садов и медицинских учреждений, ещё свыше 15 тысяч установлены во дворах жилых домов, на спортивных и детских площадках.
Для освещения в столице применяются долговечные и экономичные светодиодные светильники с тёплым белым светом.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"