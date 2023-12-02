ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве устанавливают новые опоры освещения возле соцобъектов

15:38
  • суббота
  • 02 декабря 2023

С долговечными лампами

В этом году во дворах жилых домов и около социальных объектов установлено около 19 тысяч опор освещения. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что более трёх тысяч опор появилось возле школ, детских садов и медицинских учреждений, ещё свыше 15 тысяч установлены во дворах жилых домов, на спортивных и детских площадках.

Для освещения в столице применяются долговечные и экономичные светодиодные светильники с тёплым белым светом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Каток
Каток
Поликлиника
Поликлиника
Освещение в парке
Освещение в парке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.