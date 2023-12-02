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На Москву надвигается сильный снегопад

16:42
  • суббота
  • 02 декабря 2023

Ожидаются метель и порывистый ветер

Сильный снегопад с метелью и порывистым ветром накроет Москву и Подмосковье 3 декабря. Предупреждение о неблагоприятной погоде опубликовали синоптики Гидрометцентра.

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Сильный снег будет идти с девяти утра до девяти вечера. При этом в регионе усилится восточный ветер, его порывы могут достигать 16 метров в секунду. На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

Температура в воскресенье – около минус шести градусов. В области столбики термометров опустятся до минус девяти.

На этой неделе в Москве уже прошёл сильный снегопад. Сугробы выросли до январских отметок.

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