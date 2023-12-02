За неделю в зоне СВО сбиты 8 украинских самолётов

И один вертолёт

Российские средства ПВО сбили за неделю восемь украинских самолётов и один вертолёт: пять МиГ-29, два Су-27, один Су-25, а также Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, в зоне спецоперации уничтожены 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотников.

В течение недели уничтожены топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродроме Миргород в Полтавской области.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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