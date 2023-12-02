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Москвичи выберут лучшее новогоднее оформление магазинов и ресторанов

17:08
  • суббота
  • 02 декабря 2023

Голосование пройдёт на сайте проекта "Активный гражданин"

Москвичам предстоит выбрать лучшее новогоднее оформление магазинов и ресторанов. Голосование пройдёт на платформе "Активный гражданин" с 22 января по 16 февраля 2024 года, сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что Москва преображается к предстоящему празднику - повсюду украшают городские площади, объекты общепита, торговли и услуг.

Подать заявку для участия в конкурсе на лучший декор можно с 11 по 28 декабря. Самые яркие объекты попадут в шорт-лист, который составит специальная комиссия.

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