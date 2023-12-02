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Двухмиллионному посетителю выставки "Россия" вручили ценный приз

17:56
  • суббота
  • 02 декабря 2023

Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года

Выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетили более двух миллионов человек. Двухмиллионный посетитель получил подарочный сертификат – он сможет посетить Саяно-Шушенскую ГЭС.
На выставке "Россия" открылись две новые экспозиции

Счастливчиком оказался Марат Сабитов из Казани. Он пришёл на выставку со своей женой Марией, сообщает ТАСС.

"Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная - представлены традиции народов, республик. Ты живёшь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее", - сказал Сабитов.

Миллионным посетителем выставки-форума стала 16 ноября Светлана Сулейманова из Пензы. Ей подарили сертификат, по которому можно получить три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре, поездку в Москву и индивидуальную экскурсию в историческое здание Центробанка на Неглинной улице.

Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ в День народного единства. На ней регионы демонстрируют свои достижения в самых разных областях – от экономики до туризма.

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