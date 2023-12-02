В Мюнхене из-за снегопада пассажирам пришлось ночевать в поездах

Отменены сотни авиарейсов

Сильный снегопад парализовал аэропорт Мюнхена и железнодорожное движение. В аэропорту приостановлено обслуживание до утра 3 декабря. Пассажирам скоростных поездов в Ульме и Мюнхене пришлось ночевать в вагонах. Упавшие деревья заблокировали пути, а воздушные линии обледенели, сообщает агентство DPA.

Работу метро, автобусов и трамваев также временно остановили в баварской столице. Несколько замков в Баварии закрыты для уже забронированных экскурсий.

Ранее Гидрометцентр России предупреждал, что сильный снегопад с метелью и порывистым ветром накроет Москву и Подмосковье 3 декабря.

Сильный снег будет идти с девяти утра до девяти вечера. При этом в регионе усилится восточный ветер, его порывы могут достигать 16 метров в секунду. На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

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