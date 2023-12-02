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Медведев вручил Собянину премию "Юрист года"

19:16
  • суббота
  • 02 декабря 2023

За защиту социальных и трудовых прав граждан

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев наградил мэра Москвы Сергея Собянина премией "Юрист года". Этой награды глава столицы удостоен за защиту социальных и трудовых прав граждан.

В своей речи Собянин отметил, что для него получить такую награду – огромная честь. Он рассказал, что более 35 лет назад получил второе высшее образование по юридической специальности и навыки работы ему очень сильно помогли, когда он стал одним из первых мэров небольшого города. В 1991-93 годах Собянин занимал пост главы администрации Когалыма.

И сегодня, работая главой города – казалось бы, хозяйственная работа, – но с учётом достаточно сложной правовой коллизии, которая у нас в государстве, огромного количества нормативных актов, любое твоё движение, любое твое решение должно соответствовать нормам права, и, конечно, здесь юридическая специальность тоже не лишняя.

Сергей Собянин выразил благодарность за премию. А Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что премия вручается самым опытным и достойным специалистам, сообщает АГН "Москва".

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