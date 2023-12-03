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Сержант Елена Руденок и её подвиг на передовой в зоне СВО

11:01
  • воскресенье
  • 03 декабря 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Стали известны новые примеры мужества и отваги наших военнослужащих, участвующих в спецоперации. Танковый экипаж под командованием майора Хасана Сабзалиева вступил в бой со значительно превосходящими силами ВСУ, уничтожил командный пункт и большое количество живой силы неонацистов.

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В ходе столкновения Хасан получил контузию и осколочные ранения, но продолжил выполнять поставленную командованием задачу. Указом президента майор Сабзалиев награждён орденом Мужества, сообщает "ТВ Центр".

Сержант Елена Руденок в составе отдельного медицинского отряда ВДВ с первых дней спецоперации оказывала медпомощь военнослужащим и мирному населению на освобождённых территориях. Под постоянными обстрелами с позиций неонацистов Елена спасла более двух с половиной тысяч жизней.

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