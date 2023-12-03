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Израиль нанёс ракетный удар по лагерю беженцев в Газе

10:37
  • воскресенье
  • 03 декабря 2023

Погибли мирные жители

Палестинский Минздрав сообщил о гибели 14-ти мирных жителей, в том числе детей, в результате ударов по лагерю беженцев Нусейрат в центре сектора Газа. По данным ведомства, множество людей находятся под обломками разрушенных зданий.

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В Израиле минувшим вечером и ночью звучали сирены воздушной тревоги. По центральной части страны, в том числе по Тель-Авиву было выпущено не менее 11-ти ракет. Большинство, как сообщают израильские власти, перехватила система ПВО "Железный купол".

Бои в Газе возобновились два дня назад. Тель-Авив - обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы и объявил о полномасштабных боевых действиях в анклаве.

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