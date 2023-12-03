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Более 500 москвичей нашли работу после участия в чемпионате "Абилимпикс"

11:24
  • воскресенье
  • 03 декабря 2023

Детали сообщил мэр Москвы

508 москвичей нашли работу благодаря участию в чемпионате "Абилимпикс" в 2023 году, это в два раза больше, чем в прошлом. Такие данные сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что чемпионат профмастерства среди людей с ограничениями здоровья проходит с 2015 года. На нём участники могут показать свои таланты и найти интересную работу. 

Помогают в этом партнёры "Абилимпикса"- более двухсот московских предприятий. Самые популярные направления трудоустройства -  IT, образование, сфера услуг и гостеприимства, торговля.

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Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
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