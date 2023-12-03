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Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины

10:20
  • воскресенье
  • 03 декабря 2023

Поставки западного оружия сокращаются

Генсек НАТО призвал готовиться к плохим новостям с Украины. Поддержка Запада не может быть вечной.
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В интервью немецкому телеканалу Das Erste Йенс Столтенберг признал, что альянс не смог поставить запрашиваемое Киевом число вооружений. Отвечая на вопрос, как в такой ситуации нужно действовать украинской армии, Столтенберг проявил хитрость и переадресовал принятие сложных оперативных решений командованию ВСУ.

Ранее Столтенберг предупреждал Киев, что ему нужно готовиться к долгим и трудным боям, призвав не недооценивать Россию.

В начале лета 2023 года ВСУ начали контрнаступление в зоне российской спецоперации. Спустя короткое время, стало ясно, что оно провалилось. Россия создала по всей линии фронта неприступные укрепления и успешно держит оборону, продвигаясь вперёд на некоторых участках.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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