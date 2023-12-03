Москвичей предупредили о первых крепких морозах

Но перед этим столицу ждёт мощный снегопад

Мощный снегопад обрушился на столичный регион. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице выпадет треть месячной нормы осадков. А в начале следующей недели столбики термометров опустятся до минус 20 градусов, сообщает "ТВ Центр".

Обильно засыпает снегом Челябинскую область. В регионе наблюдаются сильный ветер и гололёд. На дорогах - многочисленные аварии. Сотрудники МЧС развернули мобильные пункты обогрева на федеральной трассе.

Существенное ухудшение погодных условий и в Свердловской области - метель, понижение температуры. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

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