В Петербурге спасли сухогруз из ледового плена

На это ушло два дня

Не по сезону крепкие морозы стали причиной масштабной спасательной операции в Петербурге. В городе на Неве пришлось вызволять из ледового плена сухогруз, который не успел вовремя покинуть акваторию замерзающей реки.

Этой ночью Петербург подарил своим жителям, пожалуй, самую необычную предновогоднюю открытку. В городе - минус восемь, снег. Нева покрылась ледяными торосами, всё уже готово к празднику. И вот среди всего этого великолепия вдруг разводится Дворцовый мост.

Конечно, это не ради красоты, а для операции по спасению сухогруза, застрявшего в невском льду. Последний участник навигации-2023, он не успел пройти через разводные мосты в день окончания судоходства.

Две ночи напролёт с помощью трёх буксиров и небольшого ледокола пленник пробирался сквозь стремительно замерзающую Неву. С пятницы на субботу флотилии удалось одолеть лишь половину пути - чуть-чуть не дотянули до Дворцового моста.

Судну посчастливилось застрять в самом красивом месте Петербурга - у стрелки Васильевского острова. С одной стороны - Эрмитаж, с другой - Петропавловская крепость и Ростральные колонны. В какой иллюминатор ни глянь - сплошные открыточные виды. Но экипаж судна ответственно остался на борту. "Пола Калиста" и сам на целый день стал достопримечательностью у горожан и туристов.

Минувшей ночью к спасательной операции присоединился ледокол покрупнее - "Капитан Плахин". Он ювелирно обколол выросшие айсберги вокруг сухогруза и заботливо расширил полынью на фарватере. "Пола Калиста" смог освободиться из петербургского культурного плена и взял курс на Финский залив.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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