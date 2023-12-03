Пожар на рынке в Набережных Челнах тушили 12 часов

Загорелся авторынок

Крупный пожар этой ночью тушили в Набережных Челнах. В промзоне, недалеко от центра города горел авторынок.

Ситуацию осложняло то, что на территории торговых рядов находилось огромное количество легковоспламеняющихся веществ. Огонь моментально распространился на площади почти семь тысяч квадратных метров.

В здании полностью обрушилась кровля. Возгорание удалось ликвидировать лишь спустя 12 часов. Пострадавших нет. Причины ЧП устанавливают, сообщает "ТВ Центр".

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