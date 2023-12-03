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В Европе назревает серьёзный кризис из-за Украины

12:24
  • воскресенье
  • 03 декабря 2023

Все устали от происходящего

В Восточной Европе назревает очередной кризис, связанный с Украиной. За недели протестов и блокировки границы с восточным соседом застрявшие на украинской стороне польские перевозчики узнали вчерашних братьев с новой стороны: они прокалывают шины, отбирают таможенные тросы, без которых международные перевозки невозможны, открыто угрожают и даже нападают.
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За 300-400 евро украинская сторона тут же забывает обиды, расовые предрассудки и пропускает польский перевозчиков обратно домой. Но надо полагать, что сумма взятки вырастет. В отместку. Ведь Варшава, кажется, наконец услышала представителей своего транспортного бизнеса и обещает усилить контроль за въезжающими в республику украинскими грузовиками.

Подкрепление бастующим польским перевозчикам пришло со стороны венгерских и словацких коллег. Будапешт и Братислава присоединились к антиукраинской транспортной коалиции и тоже перекрыли свои границы для фур под жёлто-синим флагом. Венгрия держит оборону по всем фронтам: кроме КПП блокирует выделение европейских финансовых траншей Киеву и дорогу в ЕС.

Очередное, чётко указывающее режиму Зеленского место в очереди - подальше, за углом - прозвучало на фоне скандала с запретом выезда Петру Порошенко за границу. Накануне в СБУ заявили, что визит экс-президента в Будапешт, может быть использован российской стороной.

О внутриполитических распрях в команде Зеленского уже пишет вся мировая пресса. Британское издание The Week прогнозирует: раскол между кавээнщиками с Банковой и военными ничего хорошего ни фронту, ни стране в целом не сулит.

Тем временем Европа с трудном выкарабкивается из собственных экономических проблем, Штаты разбираются с внутриполитическим кризисом. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил о необходимости импичмента Байдену. Так что, украинцам, видимо, придётся проявлять независимость и самостоятельность, о которых они так любят рассуждать в теории.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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