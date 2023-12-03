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Мужчина с ножом и молотком напал на туристов в Париже

12:10
  • воскресенье
  • 03 декабря 2023

Погиб гражданин Германии

Мужчина, вооружённый ножом и молотком, напал этой ночью на туристов недалеко от Эйфелевой башни в Париже. Погиб гражданин Германии, ещё два человека пострадали.

26-летнего подозреваемого - гражданина Франции - задержала полиция. Он уже отбывал срок за подготовку теракта и был в особом списке спецслужб в связи с радикальными исламистскими взглядами и психическим расстройством.

Нападение на туристов мужчина назвал акцией против действий Израиля в секторе Газа и обвинил Париж в пособничестве Тель-Авиву, сообщает "ТВ Центр".

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