Новые жертвы войны: хроника событий в секторе Газа

Бои продолжаются

ЦАХАЛ сегодня атаковал командные центры, оружейные склады и подземные тоннели ХАМАС в секторе Газа. Уничтожены несколько бойцов и командир батальона. Под удар попал и лагерь беженцев. Жертвами авианалёта стали 15 человек.

Палестинцы выпустили ракеты по центральной и южной части Израиля. Снаряды, выпущенные по Тель-Авиву, останавливает система "Железный купол". Её работу даже сняли из самолёта. Впрочем, как минимум одна из ракет-перехватчиков рухнула в пригороде. Местный житель был ранен. В Израиле уже расследуют причины.

Всё это ответ ХАМАС на израильские обстрелы сектора Газа. Истребители сбросили бомбы на лагерь беженцев Нусейрат в центральной части анклава. Под удар попала колонна "Врачей без границ". За сутки израильские ВВС нанесли более 50 ударов по городу Хан-Юнис и прилегающим районам на юге Газы.

Все свои бомбардировки израильские военные оправдывают тем, что почти у каждого гражданского здания расположены военные пункты ХАМАС. В результате начавшихся обстрелов после перемирия, по данным местного Минздрава, уже погибли 200 палестинцев.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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