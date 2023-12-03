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Собянин рассказал о реновации на севере Москвы

16:16
  • воскресенье
  • 03 декабря 2023

Под заселение переданы 35 домов

В Северном административном округе комфортные квартиры по программе реновации получили около 16 тысяч человек. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на севере Москвы уже переданы под заселение 35 домов, ещё три новостройки введены в эксплуатацию и готовятся к встрече жильцов.  На стадии строительства находятся 30 домов.

При реализации программы реновации параллельно создаётся необходимая социальная инфраструктура: строятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы.

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