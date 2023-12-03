Излюбленное место дачников: прошлое и настоящее московского района Люблино

Он активно развивается

Излюбленное место дачников: за вдохновением сюда приезжали Василий Суриков и Антон Чехов, а Фёдор Достоевский писал здесь "Преступление и наказание".

Тут есть и старинные усадьбы, и тихие парки, и первый в Москве стрелковый полигон. А ещё - командное училище, среди выпускников которого 551 генерал и пять маршалов.

Всё это - о районе Люблино. Один из самых больших в столице, сегодня он быстро меняется, предлагая жителям всё новые возможности. Как поймать волну и оторваться от земли - знает Юлия Богоманшина (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"