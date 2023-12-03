ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Излюбленное место дачников: прошлое и настоящее московского района Люблино

15:09
  • воскресенье
  • 03 декабря 2023

Он активно развивается

Излюбленное место дачников: за вдохновением сюда приезжали Василий Суриков и Антон Чехов, а Фёдор Достоевский писал здесь "Преступление и наказание".

Тут есть и старинные усадьбы, и тихие парки, и первый в Москве стрелковый полигон. А ещё - командное училище, среди выпускников которого 551 генерал и пять маршалов.

Всё это - о районе Люблино. Один из самых больших в столице, сегодня он быстро меняется, предлагая жителям всё новые возможности. Как поймать волну и оторваться от земли - знает Юлия Богоманшина (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Лыжники в парке
Лыжники в парке
Новая квартира
Новая квартира
Дома построенные по программе реновации
Дома построенные по программе реновации
Детский культурный центр
Детский культурный центр
Детский культурный центр
Детский культурный центр
Художественная студия
Художественная студия
Детский культурный центр
Детский культурный центр
Полеты в аэротрубе
Полеты в аэротрубе
Серфинг-центр
Серфинг-центр
Строительство нового храма
Строительство нового храма
Строительство нового храма
Строительство нового храма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.