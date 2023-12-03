Предновогодняя Москва: в столицу пришла настоящая зима

Сегодня в городе идёт снег

Зима на этой неделе окончательно вступила в свои права, причём сделала это даже не дожидаясь календаря. Мощный снегопад, впечатливший даже синоптиков, сразу превратил столицу в белый город.

Засыпает столицу и сегодня, метеорологи обещают треть месячной нормы осадков. Эти сугробы - уже до весны. Снег добавил в мегаполис света, а заодно и предновогоднего настроения. Улицы и площади украсили гирлянды и ёлки.

Анастасия Мартынова - о том, как Москва встретила зиму (смотрите видео).

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