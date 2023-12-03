Виталий Кличко усомнился в существовании Украины

Мэр Киева критикует президента

Мэр Киева Виталий Кличко засомневался в дальнейшем существовании Украины. Это первое заявление подобного рода от высокопоставленного чиновника, звучащие на Украине после 24 февраля 2022 года.

"Сегодня речь идёт только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать", - заявил бывший боксёр, отвечая на вопрос швейцарского портала 20 Minuten, есть ли у него политические амбиции, касающиеся поста президента Украины.

Кличко сказал, что в президенты не собирается, но подверг резкой критике действующего главу государства. И это тоже неожиданное заявление для украинского истеблишмента. До этого Владимира Зеленского его соратники не критиковали.

"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил… Каждый политик ответит за свои успехи и провалы", - сказал мэр Киева.

За несколько дней до этих заявлений Кличко в украинской прессе появились сведения о нарастающей конфронтации между президентом и главкомом ВСУ Валерием Залужным. А сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины.

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