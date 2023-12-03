ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Виталий Кличко усомнился в существовании Украины

14:08
  • воскресенье
  • 03 декабря 2023

Мэр Киева критикует президента

Мэр Киева Виталий Кличко засомневался в дальнейшем существовании Украины. Это первое заявление подобного рода от высокопоставленного чиновника, звучащие на Украине после 24 февраля 2022 года.
Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины

"Сегодня речь идёт только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать", - заявил бывший боксёр, отвечая на вопрос швейцарского портала 20 Minuten, есть ли у него политические амбиции, касающиеся поста президента Украины.

Кличко сказал, что в президенты не собирается, но подверг резкой критике действующего главу государства. И это тоже неожиданное заявление для украинского истеблишмента. До этого Владимира Зеленского его соратники не критиковали.

"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил… Каждый политик ответит за свои успехи и провалы", - сказал мэр Киева.

За несколько дней до этих заявлений Кличко в украинской прессе появились сведения о нарастающей конфронтации между президентом и главкомом ВСУ Валерием Залужным. А сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Виталий Кличко
Виталий Кличко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.