В электронной медкарте москвичей появилась новая функция

Она доступна врачам

В электронной медицинской карте москвичей появилась новая функция для врачей - подраздел "Предварительные диагнозы". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что врачу видна полная картина по каждому заболеванию пациента. Теперь все протоколы осмотров, направления на консультации и результаты исследований собраны вместе. Раньше эти документы хранились в разных разделах медкарты.

Помимо этого, медики получили доступ к специальному регистру пациентов с неподтверждёнными диагнозами. Новый подход в работе врачей поможет выявлять серьёзные заболевания на более ранних стадиях.

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