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Автомобилистам в Москве посоветовали пересесть на общественный транспорт

15:37
  • воскресенье
  • 03 декабря 2023

Москву засыпает снегом

Центр организации дорожного движения рекомендовал москвичам для поездок по городу использовать городской транспорт. На столичный регион обрушился мощный снегопад: осадки не прекратятся, как минимум, до вечера 3 декабря.
На Москву надвигается сильный снегопад

Сильный снег сопровождается метелью, видимость на дорогах упала до 50–100 метров. Тем, кто всё-таки выбрал личный автомобиль для поездок по городу, рекомендовано соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких манёвров.

В связи с ухудшением погоды все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов.

По данным синоптиков, после обильного снегопада в Москву придут морозы. На следующей неделе ожидается понижение температуры до минус 18-20 градусов.

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