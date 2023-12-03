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На трассе в Подмосковье произошло массовое ДТП

16:34
  • воскресенье
  • 03 декабря 2023

Столкнулись 20 машин

На Новорижском шоссе в Подмосковье столкнулись более 15 машин. Около 10 автомобилей получили повреждения в результате этого массового ДТП.
В массовом ДТП в Екатеринбурге столкнулись около 40 машин

Авария произошла в городском округе Истра около полудня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Предварительно, виновником ДТП был водитель автомобиля Datsun, он не справился с управлением и совершил попутное столкновение с движущейся впереди автомашиной Audi. Позже рядом произошли ещё несколько аварий. Движение по трассе было временно заблокировано. 

Авария произошла из-за погодных условий. С утра в Подмосковье начался сильный снегопад, сопровождающийся порывистым ветром и метелью. Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

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