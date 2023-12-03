Собянин рассказал о развитии городской инфраструктуры

В столице появляются новые дороги и развязки

Во всех округах Москвы идут работы для поддержания и развития городской инфраструктуры. Подробности сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

В районе Косино-Ухтомский стало легче проехать по Косинскому шоссе на перекрёстке с Салтыковской улицей. На северо-востоке города идёт капитальный ремонт трамвайных путей, согласован проект реконструкции участка вдоль Продольного проезда в Останкинском районе.

Современная рекреационная зона скоро появится в Хорошёво-Мнёвниках между улицами Народного Ополчения и Демьяна Бедного, написал мэр.

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