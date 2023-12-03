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Медведев вывел Остина на чистую воду

18:11
  • воскресенье
  • 03 декабря 2023

Шеф Пентагона выдал страшную тайну

Министр обороны США Ллойд Остин проговорился и назвал истинную причину вмешательства Вашингтона в конфликт на Украине. Такое мнение выразил в соцсети Х зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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"Это необходимость модернизации оборонной промышленности США на 40 миллиардов долларов", - написал он.

При этом Медведев исключил такие цели, как помощь гражданам, борьбу за демократию и противостояние России. Всё дело в заказе товаров оборонного назначения для увеличения объёмов военного производства, полагает политик.

Также за поддержкой Украины кроется, вероятно, и огромная прибыль, которую получают компании, близкие к администрации Джо Байдена, предположил зампред Совбеза.

По всей видимости, Медведев имел в ввиду недавнее выступление Остина на форуме национальной обороны в штате Калифорния. Там глава Пентагона заявил, что высокие темпы использования артиллерии на Украине доказывают необходимость больших инвестиций в боеприпасы.

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