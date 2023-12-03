"Прогресс" доставил на МКС мандарины к празднику

И новогодние подарки

Космический корабль "Прогресс МС-25" успешно пристыковался к Международной космической станции. Он доставил работающим на ней космонавтам мандарины и новогодние подарки, сообщает ТАСС.

Всего "Прогресс" привёз на станцию 2 528 килограммов грузов, в том числе топливо, воду и различное оборудование. Также на МКС доставлен трофей турнира "Игры будущего", он должен вернуться на Землю в 2024 году для представления на турнире.

Среди необычных посылок на "Прогрессе" был специальный комплекс "Инкубатор-3" и 48 яиц японского перепела. С ними в космосе будут проводить уникальные эксперименты.

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