На трассе "Крым" столкнулись две фуры и шесть легковушек

Движение затруднено

Две фуры и шесть легковушек столкнулись на трассе М-2 "Крым" из-за снегопада. Один из грузовиков съехал в кювет, сообщает ТАСС.

Авария произошла на 55-м километре трассы в Подмосковье. Сначала столкнулись шесть легковых машин и одна фура. Менее чем через километр фура влетела в отбойник.

Ранее сегодня на Новорижском шоссе в Подмосковье столкнулись более 15 машин. Около 10 автомобилей получили повреждения в результате этого массового ДТП.

Авария произошла в городском округе Истра около полудня. Предварительно, виновником ДТП был водитель автомобиля Datsun, он не справился с управлением и совершил попутное столкновение с движущейся впереди автомашиной Audi. Позже рядом произошли ещё несколько аварий. Движение по трассе было временно заблокировано.

Утром в столичном регионе начался сильный снегопад, сопровождающийся порывистым ветром и метелью. Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. После снегопадов на следующей неделе в Москву придут морозы: похолодает до минус 20 градусов.

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