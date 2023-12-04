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Москва в воскресенье побила рекорд по количеству выпавших за день осадков

08:27
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Такого не было за 145 лет наблюдений

Центральная Россия, Урал и Сибирь - во власти непогоды. На трассах массовые ДТП. Сегодня похолодание доберется до юга страны. Столица приходит в себя после небывалого снегопада.

Москва в воскресенье побила рекорд по количеству выпавших за день осадков. Такого не было за 145 лет наблюдений, отмечают синоптики. На дорогах - гололедица и заносы. В аэропортах задержаны или отменены свыше 50 рейсов.

Этой ночью на уборку мегаполиса вышли 18 тысяч единиц спецтехники и более 135 тысяч человек. К утру расчищены не только основные магистрали, но и остановки общественного транспорта, подходы к метро и тротуары. В Москве действует желтый уровень погодной опасности. 

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