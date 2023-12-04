В Европу пришли сильнейшие за несколько десятилетий снегопады

Движение транспорта нарушено в Англии, Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии

Сильнейшие за несколько десятилетий снегопады и метели пришли в Европу.

На севере Англии такого количества зимних осадков не фиксировали 60 лет. Множество автомобилистов были заблокированы на дорогах и провели эту ночь в машинах. Из-за обрывов ЛЭП до трех тысяч жителей остаются без электричества.

Рекордное количество снега выпало и в Баварии. Накануне приостановил работу аэропорт Мюнхена, с перебоями ходят поезда. Движение транспорта нарушено в соседних Австрии, Швейцарии и Чехии. В горных районах предупреждают о возможном сходе лавин.

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