На донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 300 боевиков

Российские войска на купянском направлении уничтожили склад территориальной обороны ВСУ. При поддержке авиации и артиллерии наши подразделения нанесли поражение неприятелю в районе Синьковки и Берестового. На донецком направлении враг потерял до 300 боевиков.

На запорожском участке надежную огневую поддержку штурмовым группам мотострелков оказывают расчеты РСЗО "Град" и самоходных артустановок "Акация" группировки "Восток". Бойцы уничтожают вражескую бронированную технику, командные пункты, укрепрайоны радикалов.

Ракетчики работают на расстоянии до 20 километров, площадь поражения после залпа одного "Града" - около 1 тысячи квадратных метров. Точно в цель бьет и "Акация". У самоходки - автоматизированная система наведения и высокоточные боеприпасы

На сватовском направлении РЛС радикалов уничтожили многоцелевые истребители Су-35С. По радиолокационной станции выпустили управляемую ракету "воздух-поверхность", которая успешно поразила цель. Вражеский военный объект наши летчики обнаружили в ходе патрулирования. Экипажи также отработали прикрытие бомбардировочной и штурмовой авиации.

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