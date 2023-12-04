ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России уничтожили склад территориальной обороны националистов

08:30
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

На донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 300 боевиков

Российские войска на купянском направлении уничтожили склад территориальной обороны ВСУ. При поддержке авиации и артиллерии наши подразделения нанесли поражение неприятелю в районе Синьковки и Берестового. На донецком направлении враг потерял до 300 боевиков.

На запорожском участке надежную огневую поддержку штурмовым группам мотострелков оказывают расчеты РСЗО "Град" и самоходных артустановок "Акация" группировки "Восток". Бойцы уничтожают вражескую бронированную технику, командные пункты, укрепрайоны радикалов.

Ракетчики работают на расстоянии до 20 километров, площадь поражения после залпа одного "Града" - около 1 тысячи квадратных метров. Точно в цель бьет и "Акация". У самоходки - автоматизированная система наведения и высокоточные боеприпасы

На сватовском направлении РЛС радикалов уничтожили многоцелевые истребители Су-35С. По радиолокационной станции выпустили управляемую ракету "воздух-поверхность", которая успешно поразила цель. Вражеский военный объект наши летчики обнаружили в ходе патрулирования. Экипажи также отработали прикрытие бомбардировочной и штурмовой авиации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.