В Минобороны рассказали о героической службе старшины Ирины Токарь

Она действует в составе передового медицинского отряда специального назначения

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Игорь Блинов с добровольцами отряда "Барс" прикрывали наших разведчиков. Вскоре они обнаружили скопление боевиков с гранатометами и стрелковым оружием, которые пытались обойти российские подразделения с фланга. Но это им сделать не удалось - Игорь прицельным огнем ликвидировал вражеского гранатометчика, а его подчиненные уничтожили еще 15 радикалов.

Старшина Ирина Токарь действует в составе передового медицинского отряда специального назначения. За время СВО, несмотря на постоянную угрозу обстрелов со стороны противника, Ирина оказала помощь нескольким тысячам наших военнослужащих, получивших различные ранения и травмы.

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