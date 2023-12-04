На территории завода специализированных автомобилей в Москве вспыхнул пожар

Возгорание произошло в производственно-складском здании
Крупный пожар тушили этой ночью в Москве на территории завода специализированных автомобилей.
Возгорание произошло в производственно-складском здании, огонь быстро распространился на площади 2 тысячи квадратных метров.
Прибывшие не место сотрудники МЧС развернули оперативный штаб. В борьбе с огнем были задействованы 150 человек и 50 единиц техники. Около 3:00 пожар полностью ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"