На территории завода специализированных автомобилей в Москве вспыхнул пожар

Возгорание произошло в производственно-складском здании

Крупный пожар тушили этой ночью в Москве на территории завода специализированных автомобилей.

Возгорание произошло в производственно-складском здании, огонь быстро распространился на площади 2 тысячи квадратных метров.

Прибывшие не место сотрудники МЧС развернули оперативный штаб. В борьбе с огнем были задействованы 150 человек и 50 единиц техники. Около 3:00 пожар полностью ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"