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На территории завода специализированных автомобилей в Москве вспыхнул пожар

08:45
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Возгорание произошло в производственно-складском здании

Крупный пожар тушили этой ночью в Москве на территории завода специализированных автомобилей.

Возгорание произошло в производственно-складском здании, огонь быстро распространился на площади 2 тысячи квадратных метров. 

Прибывшие не место сотрудники МЧС развернули оперативный штаб. В борьбе с огнем были задействованы 150 человек и 50 единиц техники. Около 3:00 пожар полностью ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Пожар на заводе в Москве
Пожар на заводе в Москве
Пожар на заводе в Москве
Пожар на заводе в Москве
Пожар на заводе в Москве
Пожар на заводе в Москве
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