Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

День экспериментов

Овны

Звезды приготовили сегодня отличный день - легкий и радостный, особенно для тех, кто верит в удачу. Вам обеспечены прекрасное настроение и деньги, которых вы не ждали.

Тельцы

Вам хорошо бы взглянуть на свои проблемы со стороны, с другого ракурса. Воспользуйтесь случаем и попробуйте отступить от привычных схем - новый путь будет открыт!

Близнецы

Иногда полезно довериться интуиции, даже если вам немного страшно идти против логики. Сегодня тот случай, когда внутренний голос может оказаться прав - прислушайтесь к нему.

Раки

Вам будет несложно разгадать чужие планы или мотивы поведения окружающих. Если вы ищете улики или пытаетесь узнать правду, сегодня это получится без особого труда.

Львы

Вы будете на высоте, выступая перед аудиторией или рассказывая анекдоты на свидании. Сегодня представители этого знака красноречивы и способны покорять сердца. Говорите, не стесняйтесь!

Девы

Перед Новым годом не грех купить себе то, что вы раньше не осмеливались носить. Сегодня день экспериментов, и они вам обязательно понравятся.

Весы

Удачный день для покупки гаджетов, транспорта или билетов на новогодние каникулы. Если вы когда-то хотели выучиться на IT-специалиста, вот вам знак: пора исполнить мечту!

Скорпионы

Сегодня звезды советуют выбросить надоевшие и сломанные вещи, установить новый фон на рабочий стол ноутбука или поискать интересное приложение. Долой все устаревшее и скучное!

Стрельцы

Звезды считают, что вы заслуживаете более щадящий график. Прямо сейчас пересмотрите свои планы и сократите список дел - иногда отдых важнее достижений.

Козероги

Этот день - находка для представителей знака, которые хотят изменить свою жизнь, начать что-то новое. Сегодня можно попробовать поэкспериментировать и посмотреть, что получится.

Водолеи

Не пропустите этот день, если давно не расхламляли пространство дома или на работе. Перед Новым годом это святое - избавиться от вещей, которые вам больше не нужны.

Рыбы

Удачный день для публичных выступлений, прямых эфиров, презентаций. Давно хотели написать важный текст или пост в социальных сетях? Возьмитесь за это, все получится.

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