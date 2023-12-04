Шесть человек задержаны по делу об убийстве школьника в Иркутске

Расследование дела поставлено на особый контроль

По уголовному делу об убийстве 15-летнего подростка на одной из автобусных остановок Иркутска задержаны шесть человек, сообщает СК по региону.

По данным ведомства, во время обыска было изъято орудие убийства – нож. Следователи устанавливают мотивы преступления.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить об обстоятельствах произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на особый контроль в центральный аппарат Следственного комитета.

Накануне в СМИ появились сообщения об обнаружении тела 15-летнего подростка на одной из автобусных остановок Иркутска. Приехавшие на место происшествия медики установили, что смерть мальчика имела насильственный характер – ему нанесли несколько ударов ножом.

По данным BAZA, инцидент произошел поздним вечером 2 декабря. Погибший вместе с одноклассниками ждал автобус. Вдруг к ребятам подошла группа сверстников – по словам очевидцев, конфликт начался с вопроса: "С какого вы района?"

Позднее в 200 километрах от областного центра правоохранители обнаружили и задержали двух участников конфликта. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 105 "Убийство".

Пользователи Сети предположили, что на подростков мог повлиять вышедший 9 ноября криминальный сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который повествует о жизни молодежных группировок Казани конца 80-х годов. Однако эту информацию опровергли в ГУ МВД по Иркутской области. По данным ведомства, подозреваемый в преступлении 15-летний школьник во время допроса признался, что не смотрел сериал.

Аналогичной точки зрения придерживается детский омбудсмен по региону Светлана Афанасьева. По ее словам, СМИ целенаправленно разгоняют информацию о влиянии нашумевшего сериала на действия детей.

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