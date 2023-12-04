Российские военные продолжают спецоперацию

Бойцы Воздушно-десантных войск России из состава группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Артемовское (Хромово) Донецкой Народной Республики при поддержке авиации, а также артиллерии и авиаразведке с дронов. Об этом в понедельник, 4 декабря, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что разведка позиций ВСУ с воздуха помогла десантникам вскрыть систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в Артемовском и на его подступах.

С помощью контрбатарейной борьбы, артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались украинские боевики, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не смог поставить запрашиваемое Киевом число вооружений, а также предложил готовиться к плохим новостям. Политик не стал уточнять, что именно имеет в виду.

До того российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения. При этом ВС России продолжают занимать более выгодное положение и расширяют зоны контроля на всех направлениях.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за нехватки вооружений и сухопутных войск. По его словам, холодное время года осложнит ход боевых действий, однако Киев не собирается отступать и продолжит сражаться со "второй лучшей армией в мире".

При этом глава словацкого правительства Роберт Фицо указывал, что реализуемая США и ЕС стратегия в отношении Украины не работает. Он подчеркивал, что официальная политика новых властей – отказ от поставок вооружений ВСУ в пользу значительного увеличения гуманитарной поддержки населения Украины.

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