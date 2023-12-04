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МИД назвал приоритет российского председательства в БРИКС

08:40
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

1 января 2024 года оно перейдет Москве

Россия в период своего председательства в БРИКС в 2024 году намерена сосредоточиться на развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах. Об этом в понедельник, 4 декабря, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали результаты встречи шерп и су-шерп неформального объединения, проводившегося в ЮАР, сообщает РИА Новости.

В соответствии с решением Йоханнесбургского саммита пристальное внимание в ходе российской "вахты" будет уделено органичному встраиванию новых участников БРИКС в архитектуру многостороннего сотрудничества. Планируется также доработать модальности новой категории "государств-партнеров" объединения.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что многополярный мир должен обладать таким качеством, как справедливость, а БРИКС создает все условия для достижения консенсуса и взаимопонимания между странами-участницами.  

Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявлял, что его приход к власти приведет к отзыву заявки страны на вступление в БРИКС. Однако будущая глава МИД Аргентины Диана Мондино обещала, что этого не произойдет, поскольку разрыв отношений со стратегическими участниками межправительственной организации БРИКС "не имеет ни смысла, ни логики".

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