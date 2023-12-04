Лукашенко провел переговоры с Си Цзиньпином

Белорусский лидер приехал в Пекин

Развитие стратегического сотрудничества Белоруссии и Китая определяется единством идеологий двух государств, а также логикой мировых событий и процессов. Заявление такого содержания сделал в понедельник, 4 декабря, прибывший в КНР белорусский лидер Александр Лукашенко.

Политик в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул заинтересованность Минска в том, "чтобы Китай был мощной державой, чтобы Китай развивался". Лукашенко также пообещал, что Белоруссия "была, есть и будет надежным партнером для Китая", сообщает "Интерфакс".

С марта организовано более 120 взаимных визитов. Это разные визиты. И что больше всего радует — это визиты, которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями. Мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, — это скорость.

Ранее Си Цзиньпин рассказал, что китайско-российские отношения выдержали испытания сложностями международной обстановки, Пекин готов развивать их "в духе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия в интересах развития двух стран".

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь подчеркивал, что сообщения американских средств массовой информации о якобы планах России и Китая построить подводный тоннель, соединяющий Крым с остальной Россией, лживы.

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