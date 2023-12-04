ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко провел переговоры с Си Цзиньпином

09:04
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Белорусский лидер приехал в Пекин

Развитие стратегического сотрудничества Белоруссии и Китая определяется единством идеологий двух государств, а также логикой мировых событий и процессов. Заявление такого содержания сделал в понедельник, 4 декабря, прибывший в КНР белорусский лидер Александр Лукашенко.

Россия допустила рост товарооборота с Китаем до 300 млрд долларов
МИД Китая объяснил уникальность встречи Байдена и Си Цзиньпина

Политик в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул заинтересованность Минска в том, "чтобы Китай был мощной державой, чтобы Китай развивался". Лукашенко также пообещал, что Белоруссия "была, есть и будет надежным партнером для Китая", сообщает "Интерфакс".

С марта организовано более 120 взаимных визитов. Это разные визиты. И что больше всего радует — это визиты, которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями. Мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, — это скорость.

Ранее Си Цзиньпин рассказал, что китайско-российские отношения выдержали испытания сложностями международной обстановки, Пекин готов развивать их "в духе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия в интересах развития двух стран".

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь подчеркивал, что сообщения американских средств массовой информации о якобы планах России и Китая построить подводный тоннель, соединяющий Крым с остальной Россией, лживы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Си Цзиньпин и Александр Лукашенко
Си Цзиньпин и Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.