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Украина может остаться без 50 млрд евро от ЕС

09:21
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Интеграционное объединение погрязло в разногласиях

Члены Евросоюза в преддверии саммита в Брюсселе 14-15 декабря далеки от достижения соглашения о пополнении совместного бюджета блока, включая выделения 50 миллиардов евро для Украины. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на официальных представителей интеграционного объединения.

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Сложности по этому вопросу создает победа ультраправой партии на выборах в Нидерландах в прошлом месяце, решение суда в Германии об ограничении государственных заимствований, обещание Венгрии блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также новости из-за океана в виде политически разобщенного Конгресса США.

При этом 1 декабря сообщалось, что Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение одобрить предоставление Украине займа на 1,2 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии. Деньги направят на поддержку 29 программ социальной помощи "наиболее уязвимому населению Украины".

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что члены Евросоюза должны предоставить Киеву "еще больше" военной и финансовой помощи, причем сделать это быстрее. Он напомнил, что за время эскалации украинского кризиса ЕС передал ВСУ военной техники на 27 миллиардов евро.

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