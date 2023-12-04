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В СК раскрыли детали убийства 15-летнего подростка в Иркутске

09:49
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Поводом для конфликта стала словесная перепалка

Появились подробности убийства 15-летнего подростка на одной из автобусных остановок Иркутска – поводом для конфликта стала незначительная словесная перепалка, сообщает СК по региону.  

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По данным ведомства, шесть человек в возрасте от 15 до 21 года вышли из сауны и направились на автобусную остановку "Лисиха". Там они встретили компанию из пяти школьников. Между подростками произошла словесная перепалка, которая и стала поводом для драки.   

Ранее сотрудники СК по Иркутской области задержали шестерых участников драки, которая привела к гибели 15-летнего подростка. Во время обыска у подозреваемых изъяли орудие убийства – нож. В данный момент следователи устанавливают мотивы преступления.

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