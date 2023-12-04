Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи Славы

Набережная стала более "свежей и уютной"

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд имени Олимпийских игр. По его словам, набережная полностью сохранила свой привычный облик и в то же время стала более "свежей и уютной". Стали комфортнее пешеходные маршруты, покрытие на дорожках заменили на гранитную плитку, установили больше лавочек. Кроме того, прогулочный маршрут увеличился почти на три километра. Также появился новый парадный вход – Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр.

Подробнее о проведенных работах – на сайте мэра.

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