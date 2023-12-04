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Собянин: Участок МСД от МКАД до трассы "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" готов на 45%

09:47
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

На участке построят мост, два тоннеля и четыре эстакады

Участок Московского скоростного диаметра от МКАД до Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 45%, сообщил Сергей Собянин. Он рассказал, что на отрезке будут построены один мост, два тоннеля и четыре эстакады. Кроме того, в районе остановки "Южная ТЭЦ" и в районе жилого комплекса "Южная Битца" появится надземный переход через МКАД. Мэр отметил, что участок завершит формирование МСД с выездом на Симферопольское шоссе, Варшавское шоссе и на трассу "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство трассы "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" планируется завершить в 2026 году. Новая трасса станет основой дорожного каркаса ТИНАО и дублером МКАД. Дорога свяжет четыре магистрали. По прямой ее расстояние составит больше 22 километров.

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