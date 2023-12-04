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В Москве ликвидируют последствия сильнейшего снегопада

11:39
  • понедельник
  • 04 декабря 2023

Высота сугробов местами достигла почти полуметра

Снегоуборочная техника курсирует почти без остановок: по проспектам, бульварам, автомагистралям и дворам. Особое внимание - пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта и станциям метро. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. К уборке снега в эти сутки привлечены как сотрудники коммунальных служб и управляющих компаний, так и работники других городских предприятий: Мосводоканала, Гормоста, Мосгаза и других.

"За сутки мы трижды обрабатывали улицы. Применили всю дополнительную технику, которая только есть. И организовали работы в ночное время крупномасштабно. Привлекая дополнительные людские ресурсы", - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Обрушившийся на город тропический атмосферный циклон Оливер принес рекордное количество осадков. Снегопад длился весь день в воскресенье и всю ночь, затихнув лишь под утро. В некоторых районах сугробы выросли до 40 сантиметров, что практически в пять раз выше нормы. Снежного покрова такой высоты в начале декабря не было никогда за всю историю метеонаблюдений в столице, уверяют синоптики.

Более 80 рейсов задержаны или отменены в связи с непогодой в московских аэропортах. Сильно задержаться в пути пришлось и тем, кто этим утром отважился поехать по делам на личном транспорте. Ведь закладывать время сегодня нужно не только на дорогу, но и на то, чтобы освободить авто из снежного плена. Впрочем, на планах большинства жителей столицы погода не сказалась.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе погодные аномалии продолжат испытывать москвичей на стойкость. Уже завтра среднесуточная температура опустится сразу на 10 градусов. А к концу недели в столицу и область придут "сибирские морозы". В ночь с пятницы на субботу столбики термометров покажут ниже минус 20 градусов, что станет очередным климатическим рекордом этого декабря. 

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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