Элиты старательно выбирают, на чью сторону встать

Сотрудники военкомата пытаются вытащить из машины потенциального призывника. Полиция не вмешивается. Зато в процесс мобилизации вмешались народные избранники. На сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием отправлять на фронт депутатов и госслужащих. Автор скандального документа - тоже депутат. Александр Дубинский сейчас в СИЗО по обвинению в госизмене. А петиция тем временем набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. Но у киевского режима сейчас заботы поважнее.

До конца года меньше месяца. На фронте лидеру нацистского режима уже не получится что-то изменить. Но у Зеленского сейчас другая борьба - за власть.

"Залужный - второй по популярности человек на Украине, и президентская команда видит в нем потенциального конкурента. А теперь, похоже, его хотят обвинить в проблемах на фронте. Однако, учитывая популярность Залужного как в армии, так и в обществе, это может ослабить позиции самого Зеленского", - сообщает NBC.

Украинские элиты старательно выбирают, на чью сторону встать. Вот уже мэр Киева обвиняет Зеленского в том, что стране приходится расплачиваться за его ошибки. За подковерными играми следят из-за океана и понимают, к чему все это ведет. Предложенный администрацией Байдена пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов с трудом проходит через Конгресс.

В ЕС также нет единства в том, что нужно выделить Украине еще 50 миллиардов евро.

"Споры внутри ЕС по поводу денег и будущего Украины ставят под угрозу важные обещания, данные Киеву несколько месяцев назад - как раз тогда, когда поток американской финансовой и военной поддержки Украины внезапно застопорился", - пишет Financial Times.

Усилия по достижению компромисса пока сводит на нет победа крайне правой партии на выборах в Нидерландах. В Германии и вовсе стремятся сократить сумму пожертвований в фонд Евросоюза на закупку оружия. Казалось бы, тут могли помочь некогда закадычные друзья поляки. Но Варшаву и Киев рассорило зерно. Вылилось все в большую забастовку дальнобойщиков. Более 2 тысяч грузовиков уже больше месяца стоят в очереди на польско-украинской границе.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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