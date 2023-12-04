На Дальнем Востоке планируют получить потомство трепанга-альбиноса

Это исчезающий вид иглокожих, который занесен в Красную книгу

Эти морские животные, больше похожие на белые огурцы, в природе встречаются крайне редко - одна особь на несколько тысяч. Сотрудникам Научно-исследовательского центра морской биологии ДВО РАН повезло. В их руки попали сразу два трепанга-альбиноса. Одному около пяти лет, другому - около двух.

Дальневосточный трепанг - исчезающий вид, занесен в Красную книгу, в основном имеет коричневый окрас. Белого, или голубого, называют королем трепангов. Приморские ученые загорелись идеей вывести целую популяцию таких иглокожих.

"Мы их помещаем с десятью другими трепангами и понимаем, что в этой популяции, которая развилась, будут маленькие "трепанжата" с этим геном", - указал Константин Дроздов, кандидат биологических наук.

Считается, что дальневосточный трепанг обладает рядом целебных свойств. Неслучайно это животное также называют "морским женьшенем". Насколько полезны именно белые особи - биологам только предстоит выяснить.

Родственника морских звезд и ежей разводят на специальных фермах. Чтобы молодь побыстрей росла, приморские ученые даже разрабатывают специальные корма. Немного ила, комбикорм из рыбной муки, ложечка измельченных макро-водорослей, щепотка дрожжей, чуть-чуть глюкозы. Основные ингредиенты рецепта известны многим биологам в мире, говорят ученые. Секрет приморской разработки - в специальной добавке. Ее название, по понятным причинам, не раскрывают.

В каждом опытном аквариуме своя концентрация прикорма. Лучшую определяют каждые две недели во время взвешивания. Если трепанг прибавляет в весе - добавка работает.

Помимо качественного питания, для хорошего роста трепанг должен чувствовать себя как дома - то есть как в море. В каждом аквариуме условия максимально приближенные к естественным. Здесь морская вода, температура ее - 20-21 градус, для этого здесь есть специальный обогреватель, термометр. А вот освещение особое не нужно, так как трепанг живет на глубине, поэтому приглушенный свет - даже лучше.

Хорошие показатели нужно подтвердить несколько раз. Ошибок быть не должно, ведь разведение трепангов - дорогостоящий и долгий процесс. Первый морской урожай собирают только через 5 лет.

"Дефицит кормов аквакультуры в стране составляет порядка 200 тысяч тонн в год. Очень много не хватает, потому что они были импортные", - объяснил Сергей Масленников, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН, кандидат биологических наук.

Сейчас эксперимент в самом разгаре. Ученые уверены, что скоро приморские корма смогут успешно конкурировать с импортными аналогами. А это даст толчок развитию аквакультуры в регионе.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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