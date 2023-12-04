В секторе Газа не осталось безопасных районов: хроники ближневосточной войны

После недельной передышки эскалация конфликта продолжилась с новой силой

Ночное небо над сектором Газа озаряют вспышки взрывов. Не прекращается артиллерийская канонада. Командование израильской армии сообщило, что начинает активные боевые действия на юге палестинского анклава и они будут не менее интенсивными, чем на севере. ЦАХАЛ планомерно реализует заявленные цели операции.

"Сегодня ЦАХАЛ под руководством разведки и южного командования в результате авиаудара уничтожил командира бригады Шати - Хайсама Хуваджари. Под его руководством были совершены рейды на израильскую территорию во время жестокой резни 7 октября", - сообщил Даниэль Хагари, официальный представитель Армии обороны Израиля.

Массированным бомбардировкам южной части Газы предшествовал приказ провести дополнительную эвакуацию. В частности, город Хан-Юнис засыпали листовками, предупреждая, что скоро он станет полем боя. Но людям в этой части сектора уже просто некуда идти. По оценкам ООН, перемещенными в Газе числятся миллион 800 тысяч, а граница с Египтом большую часть времени закрыта. Безопасных районов в анклаве не осталось.

"Сейчас идут бомбардировки южной части сектора Газа. И нет никакого различия между тем, что было заявлено как безопасная и небезопасная зоны. Мы подтверждаем, что возобновление переговоров по обмену пленными зависит от прекращения огня. До этого никаких дискуссий по этому вопросу не будет", - заявил Усама Хамдан, представитель ХАМАС в Ливане.

По последним данным, за почти два месяца ударов по Газе погибли 15 с половиной тысяч палестинцев, более 41 тысячи ранены. Две трети из них - женщины и дети. Уничтожена большая часть инфраструктуры, 70 процентов больниц и половина жилых домов.

ХАМАС отвечает массированными ракетными атаками по территории Израиля. По ударами приграничные с Газой города Сдерот, Ашкелон и другие. Некоторые снаряды достигают и глубинных районной страны. Система ПВО "Железный купол" работает на пределе своих возможностей.

После недельной передышки эскалация конфликта продолжилась с новой силой. Об опасности такого развития событий в Тегеране говорили главы МИД Ирана и Омана.

К событиям в регионе подключились йеменские хуситы. В Красном море атаковали три гражданских судна и американский эсминец. Израильские военные заявили, что при этом были использовано иранское вооружение. Для патрулирования направлены корабли и подлодка ВМС Израиля. Ранее США сосредоточили у берегов страны в Средиземной море более 50 боевых кораблей и продолжают всемерно поддерживать Израиль.

На этом фоне мусульманские лидеры в штатах, где проживает значительно число мусульман и арабских избирателей, запустили кампанию против переизбрания Байдена на пост президент из-за его подхода к конфликту.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"